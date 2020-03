Frigento, falsa equipe medica propone tampone Covid-19 a 200 euro: ricercati

Un tentativo di truffa è stato posto in essere da parte di un uomo ed una donna bionda, ora attivamente ricercati.

La coppia in camice bianco, spacciandosi di fare parte di un’equipe medica, propone a persone di Frigento di effettuare immediatamente un tampone per verificare il possibile contagio da Covid-19 , al costo di 200 euro per l’urgenza del trattamento.

Non è dato sapere se qualcuno abbia abboccato ma quando i due hanno proposto l’accertamento sanitario a una donna, questa non s’è fatta raggirare.

Carpita la malafede dei due, consapevole dei reali protocolli, ha immediatamente telefonato ai Carabinieri segnalando l’accaduto.

Indagini in corso da parte dei militari della Compagnia di Mirabella Eclano, prontamente intervenuti sul posto i quali stanno tentando di risalire alla coppia di falsi medici, sia attraverso testimonianze che con l’ausilio di telecamere a circuito chiuso, visto che in giro c’era pochissima gente e quei due soggetti travestiti da sanitari potranno essere facilmente individuati.