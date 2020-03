Fontanarosa, misteriosa morte di un uomo rientrato dal Piemonte

Era rientrato pochi giorni fa da una località del Piemonte facendo ritorno al suo paese.

Un uomo di 54 anni è stato rinvenuto privo di vita nella sua abitazione a Fontanarosa.

Non si conoscono i motivi del decesso che sarebbe avvenuto per cause naturali.

Sono stati i familiari a fare la macabra scoperta ed avvisare i Carabinieri che hanno dato impulso a una serie di accertamenti in modo da stabilire la causa della morte dell’uomo.

Una prima ricognizione sul cadavere è stata effettuata dal medico legale giunto sul posto.