Falso e truffa all’Aias di Avellino: in sette a giudizio

Rinvio a giudizio per sette persone coinvolte nell’inchiesta relativa all’Aias di Avellino.

Dinanzi al giudice del tribunale di Avellino, Pierpaolo Calabrese, il prossimo 13 maggio 2020 dovranno comparire:

Gerardo Bilotta, ex presidente dell’Aias, chiamato a rispondere dell’accusa di truffa ai danni dello Stato per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti;

Massimo Preziuso, Marco Preziuso e Carmine Preziuso, Luca Catallo, Carmela Fucci e Ivan Ramona, accusati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, relativamente agli anni 2013-2015.

Altro che assistenza sanitaria a persone con disagi fisici e sociali.

L’assistenza, a quanto pare, era per la cricca che, per anni, ha gestito una organizzazione per interessi (economici e di potere) strettamente personali.

Il processo del prossimo maggio stabilirà le eventuali responsabilità.