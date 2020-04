Due cadaveri in una abitazione di Salza Irpina: indagini in corso

In un’abitazione di Salza Irpina, sono stati trovati i cadaveri di due donne: una 53enne e una 57enne.

Si tratta di due sorelle: Lucia e Cecilia Marra, la prima casalinga, l’altra insegnante di musica.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Avellino ed il medico legale per compiere gli accertamenti utili per stabilire le cause del doppio decesso.

Indagini in corso.