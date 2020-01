Vendeva prodotti senza autorizzazione: nei guai 40enne

I Carabinieri della Stazione di Grottaminarda, nell’ambito dei controlli per il contrasto all’abusivismo commerciale, hanno sorpreso lungo le vie cittadine un 40enne di Napoli, intento a vendere, senza le prescritte autorizzazioni, articoli vari.

Oltre alla prevista sanzione pecuniaria, per l’uomo è scattata la proposta per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.

La merce è stata sottoposta a sequestro.