Ubriaco al volante provoca incidente stradale: nei guai 42enne irpino

Il 31 ottobre scorso, una pattuglia della Polizia Stradale della Sottosezione di Grottaminarda è intervenuta sull’autostrada A16, poco prima dello stesso svincolo in direzione Napoli, dove si era verificato un incidente con due veicoli coinvolti.

I conducenti, dopo i soccorsi del caso, sono stati sottoposti ai previsti accertamenti alcolemici. Uno dei due è apparso subito in evidente stato di alterazione psicofisica; dalle successive verifiche è emerso effettivamente un valore notevolmente superiore ai limiti consentiti (2,23 g/1, quattro volte e mezzo il valore massimo previsto, pari a 0,5 g/1).

Il conducente, un 42enne irpino, è stato quindi sanzionato (con il ritiro del documento di guida) e denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Successivamente, un’altra pattuglia dello stesso comando è intervenuta nei pressi di Vallata, in direzione Napoli, dove un mezzo pesante scarico, per motivi tecnici aveva preso fuoco. Il rapido intervento dei soccorritori ha permesso di trarre in salvo il conducente, mentre la viabilità veniva ripristinata in pochi minuti, a seguito della messa in sicurezza della carreggiata.