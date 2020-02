Truffa del finto corriere: tre casi ad Avellino, l’appello dei Carabinieri

Qualche giorno fa, i Carabinieri misero in guardia le comunità di Ariano Irpino e Grottaminarda per alcuni tentativi di truffa operati con la tecnica del “finto corriere”.

A distanza di poco tempo i truffatori hanno cambiato raggio d’azione operando ad Avellino.

Tentativi di truffe, sempre con la tecnica del finto corriere, sono stati segnalati in via Cesare Uva, via Piave e via Padre Manna.

La truffa avviene con il solito modus operandi. Il truffatore telefona alla vittima, avvisandola che di lì a poco un corriere si presenterà a casa per consegnarle un pacco con prodotti (mai) acquistati da figli, nipoti o parenti, in cambio di soldi in contanti, oggetti di valore o gioielli.