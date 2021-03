Tir che trasporta pasta e biscotti si ribalta sulla SS 90 Delle Puglie: autista ferito

ROMA (ITALPRESS) – “Il MoVimento 5 Stelle ha deciso di non sottrarsi alle sue responsabilità di primo partito in Parlamento. Daremo il meglio per contribuire a fare un uso più lungimirante possibile dei 210 miliardi che l’Unione Europea – anche grazie al presidente Giuseppe Conte – mette straordinariamente a disposizione dell’Italia per uno straordinario Piano […]