Teneva autovetture abbandonate in un fondo agricolo: scatta la denuncia

Un uomo di Domicella è stato denunciato dai Carabinieri, e dovrà rispondere delle accuse di “Ricettazione”, “Discarica rifiuti non autorizzata” e “Smaltimento illecito di rifiuti speciali pericolosi”.

All’esito di un sopralluogo eseguito congiuntamente ad unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Sarno e ai Vigili del Fuoco di Avellino, in un fondo agricolo di Domicella è stata constatata la presenza di decine di autovetture di varie marche, tutte non marcianti e in stato di abbandono, nonché di numerose parti di autoveicoli.

A carico del proprietario del terreno è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

L’area interessata è stata sottoposta a sequestro.