Spaccio di droga e banconote false: l’arrestato ha solo 18 anni

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano, unitamente ai militari della Stazione di Avella, hanno tratto in arresto un 18enne di Mirabella Eclano e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 38enne di Sperone, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine, ritenuti responsabili del reato di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Nello specifico, durante un servizio perlustrativo, svolto a Sperone in orario serale, i militari hanno notato un’autovettura con a bordo due giovani sospetti.

Alla vista della Gazzella che si è avvicinata per il controllo, il passeggero dell’auto, repentinamente è sceso dal veicolo e si è dato alla fuga, prontamente rincorso e bloccato dai Carabinieri che hanno recuperato l’involucro gettato dallo stesso durante la fuga, contenente 35 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish e marijuana, già suddivisa in dosi.

All’esito dell’immediata perquisizione il giovane, appena maggiorenne, è stato trovato in possesso di 1.260 euro in contanti, probabile provento dell’illecita attività di spaccio.

Inchiodato alle proprie responsabilità, il 18enne è stato dichiarato in arresto per il reato di cui all’articolo 73 del D.P.R. 309/90 nonché per “Detenzione e spendita di banconote false” in quanto, nel corso della successiva perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato dieci banconote da 50 euro e otto da 10 euro, abilmente contraffatte, che custodiva nel comodino della sua cameretta.