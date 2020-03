Sorpreso a fare jogging al Campo Coni: denunciato avellinese

Fioccano le denunce per chi contravviene all’ordinanza del Governo e in particolare del Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in tema di contrasto al contagio del Coronavirus.

Un 26enne avellinese è stato denunciato dalla Polizia Municipale del capoluogo dopo essere stato sorpreso a fare jogging all’interno del Campo Coni in via Tagliamento.

Il giovane ha scavalcato le inferriate e ha pensato bene di allenarsi sulla pista d’atletica, incurante delle disposizioni del Governo e della Regione.

La bravata gli è costata una multa e una denuncia penale.