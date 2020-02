Smaltimento illecito di rifiuti speciali: nei guai amministratore di un impianto di depurazione

I Carabinieri della Stazione Forestale di Bagnoli Irpino hanno denunciato il legale rappresentante della società che gestisce l’impianto di depurazione delle acque reflue urbane di un comune dell’alta Irpinia, ritenuto responsabile dell’illecita gestione e smaltimento di rifiuti speciali.

All’esito delle verifiche eseguite congiuntamente a personale dell’ARPAC di Avellino è emersa la non corretta gestione dei rifiuti generati dal trattamento depurativo delle acque reflue urbane.

In particolare, nonostante fosse presente un comparto di dissabbiatore, non era stato appuntato sul registro dei rifiuti alcuna annotazione di carico e/o scarico delle sabbie prodotte, sebbene il registro in questione risaliva all’anno 2010.

Alla luce delle evidenze emerse, oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino sono scattate le previste sanzioni amministrative.