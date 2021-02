Simulano furto di un’autovettura sottoposta a fermo amministrativo: due denunciati

ROMA (ITALPRESS) – L’ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio e un carabiniere sono morti in seguito a un attentato avvenuto a Goma. Lo conferma la Farnesina, che esprime “profondo dolore” per la vicenda.L’ambasciatore e il militare dell’Arma stavano viaggiando a bordo di un’auto in un convoglio della MONUSCO, la missione dell’Organizzazione delle […]