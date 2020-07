Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto a Bagnoli Irpino, per soccorrere una donna rimasta infortunata in località Fiumara di Tannera, in tarda mattinata.

L’allarme è stato lanciato dalla guida capogruppo degli escursionisti al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania

Le squadre di soccorso hanno raggiunto la vittima, infortunata a un arto inferiore e, dopo averla stabilizzata, è stata imbarellata e trasportata fino all’ambulanza del 118.