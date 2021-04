Si aggirava nei pressi di alcune villette: foglio di via per un pregiudicato rumeno

Nel corso della notte, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Montella hanno sorpreso un uomo che si aggirava con fare sospetto nei pressi di alcune abitazioni isolate di Parolise.

Dopo averne osservato i movimenti, i militari hanno proceduto al controllo del 50enne di origini romene, residente a Monteforte Irpino, già noto alle Forze dell’Ordine principalmente per reati contro il patrimonio: alla specifica richiesta da parte degli operanti, lo stesso non ha fornito alcuna valida giustificazione circa la sua presenza in quel luogo.

Per lui, oltre alla proposta per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio, è scattata la sanzione per aver violato le prescrizioni di carattere sanitario relative all’emergenza pandemica in atto.