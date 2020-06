Si aggirava davanti ad alcuni negozi con tre coltelli a serramanico in tasca: nei guai marocchino

I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno denunciato un 60enne, di origini marocchine e residente a Nocera Inferiore, ritenuto responsabile del reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

A Lauro, durante un servizio di controllo del territorio, la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha notato l’uomo che, in orario mattutino, si aggirava con fare sospetto nei pressi di alcuni negozi.

Dopo averne scrutato i movimenti, i Carabinieri hanno proceduto al controllo e, all’esito della perquisizione personale, sono stati rinvenuti tre coltelli a serramanico della lunghezza di circa 20 centimetri.

Per il 60enne – che, opportunamente interpellato, non forniva una valida giustificazione in merito al porto dei coltelli – è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Inoltre, per lo stesso è stata proposta l’emissione della misura di prevenzione del rimpatrio con Foglio di Via Obbligatorio.

I tre coltelli sono stati sottoposti a sequestro.