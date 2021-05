Sfugge all’alt dei Carabinieri e lancia droga dal finestrino dell’auto: arrestato

“Detenzione illecita di stupefacenti” e “Resistenza a Pubblico Ufficiale”: sono queste le accuse di cui dovrà rispondere un 34enne di Lioni.

La pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi ha intimato l’alt a un’autovettura guidata da un soggetto già noto alle Forze dell’Ordine.

Alla vista dei militari, l’automobilista si è dato alla fuga innescando un inseguimento durante il quale, nel maldestro tentativo di disfarsene, ha lanciato dal finestrino un involucro (prontamente recuperato dai Carabinieri) con all’interno 50 grammi di cocaina e un panetto di hashish del peso di 100 grammi.

L’inseguimento è terminato dopo qualche chilometro in agro di Caposele, sulla SS 691. Condotto in Caserma, per il 34enne (tra l’altro sprovvisto di patente perché revocata) è scattato l’arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, è stato associato alla Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi.