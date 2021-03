Senza patente, ma con hashish in auto: denunciato giovane spacciatore

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno controllato nel pieno centro del capoluogo irpino un giovane automobilista che, alla vista della Gazzella, aveva assunto un atteggiamento sospetto.

Immediatamente è emerso che il ventenne non aveva ancora conseguito la patente di guida. Inoltre, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente del tipo hashish.

All’esito della successiva perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto una modica quantità di analoga sostanza stupefacente, occultata in parte all’interno del comodino della sua camera da letto ed in parte in un pacchetto di sigarette.