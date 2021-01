Scontro tra due auto a Rotondi: ferito 37enne

Un 37enne è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina in via Appia, nella frazione Campizze, a Rotondi, in provincia di Avellino.

Due automobili si sono scontrate: l’uomo era alla guida di una Mercedes Classe A ed era diretto a Caserta.

Per cause da stabilire, la sua auto si è scontrata con una Jeep. Il 37enne ha rimediato un leggero trauma cranico e qualche livido sul volto, non è in pericolo di vita.