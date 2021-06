Ruba cosmetici in un supermercato: 20enne pregiudicata fermata dai Carabinieri

La pattuglia della Stazione di Monteforte Irpino è subito intervenuta presso un noto supermercato del luogo dove era stata segnalata la presenza di una ragazza che stava rubando costosi prodotti per la cura e benessere del corpo.

Sul posto i Carabinieri hanno identificato la presunta responsabile: si tratta di una ventenne del posto, con a carico precedenti di polizia, la quale all’esito di perquisizione è stata trovata in possesso della merce appena rubata.

Per la predetta è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuta responsabile del reato di “Furto aggravato”. La refurtiva è stata restituita all’avente diritto.