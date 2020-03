Ricettazione in concorso, denunciati due bulgari

Ricettazione in concorso è il reato di cui dovranno rispondere un uomo ed una donna sulla cinquantina, originari della Bulgaria, denunciati dai Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano.

Nel pomeriggio di ieri, a Venticano, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato un veicolo insolitamente carico. All’esito del controllo, gli operanti hanno accertato che i due trasportavano, in assenza di qualsiasi autorizzazione amministrativa, 6 catalizzatori e 12 chili di materiale ceramico.

Condotti in caserma per gli accertamenti, tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro poiché di dubbia provenienza e la coppia deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento.