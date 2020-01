Ricercato in tutta Europa, 69enne argentino arrestato dai Carabinieri di Baiano

Ricercato in tutta Europa per reati finanziari commessi in Germania, un 69enne di origini argentine, colpito da mandato d’arresto europeo, è finito in manette, arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Baiano.

Ricevuto il mandato d’arresto dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell’Interno – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile hanno rintracciato l’uomo e dato esecuzione al provvedimento spiccato a suo carico dall’Autorità Giudiziaria tedesca.

Espletate le formalità di rito, il 69enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione della Corte d’Appello di Napoli per i successivi provvedimenti da adottare.