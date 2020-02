Stava ricaricando il suo fucile, quando un colpo partito per errore lo ha ferito a una gamba.

Disavventura per un 35enne di Montefalcione, trasportato d’urgenza, ieri sera, al Moscati di Avellino. Per fortuna non versa in gravi condizioni.

I Carabinieri della locale hanno avviato un’indagine per chiarire l’episodio.

Sembrerebbe che l’uomo sia rimasto ferito da un colpo partito accidentalmente dal fucile, mentre era intento a ricaricarlo.

Un incidente che avrebbe potuto avere risvolti drammatici.