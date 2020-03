Quindici: ritrovate automobili accatastate in campagna, pericolo inquinamento

A Quindici, i Carabinieri della locale Stazione hanno individuato un fondo terriero dove erano stati depositati rifiuti di vario genere, in particolare rottami di autovetture e pezzi di motori.

La presenza di questi rifiuti speciali o pericolosi su un’area di un centinaio di metri quadrati, esposti alle intemperie e giacenti direttamente sul terreno, possono creare problemi seri, considerando che i liquidi presenti nelle varie componenti delle automobili sono per la gran parte agenti altamente inquinanti.

Per il proprietario del terreno è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuto responsabile dell’illecita attività di stoccaggio di rifiuti speciali e non speciali.

È stato richiesto l’intervento del personale Arpac per le verifiche del caso.