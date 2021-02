Pregiudicato ubriaco molesta i passanti in pieno centro: intervengono i Carabinieri

Ieri pomeriggio, la pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi è intervenuta nel centro di Lioni dove era stata segnalata la presenza di un giovane extracomunitario che, in evidente stato di ebbrezza, stava infastidendo alcuni passanti.

Dopo ripetuti inviti a mantenere la calma, i Carabinieri sono riusciti a tranquillizzare il giovane, già noto alle Forze dell’Ordine, evitando così ben più gravi conseguenze.

Per il trentenne (di origini marocchine e residente a Foggia) oltre alla prevista contravvenzione per ubriachezza, è scattata la proposta per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.