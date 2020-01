Pomeriggio movimentato a Picarelli: un incidente stradale e un’auto in fiamme

Prima un incidente tra due autovetture, poi un incendio che ha coinvolto una terza automobile, qualche minuto dopo il sinistro.

Entrambi gli episodi sono avvenuti a Picarelli, ad Avellino. Nell’impatto tra le due auto è rimasta ferita una donna, curata sul posto dagli operatori del 118: non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Successivamente, mentre i Vigili del Fuoco erano impegnati nella messa in sicurezza delle vetture incidentate, un’altra auto ha preso fuoco, pochi metri più avanti, per cause da accertare. I caschi rossi hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza il veicolo.