Percepivano ingiustamente il reddito di cittadinanza: migliaia di euro di truffa, due denunciati

ROMA (ITALPRESS) – “Andiamo nella direzione di una proroga del blocco dei licenziamenti. Per i lavoratori che dispongono di strumenti ordinari sarà legata a un termine definitivo, mentre per quelli non coperti da strumenti ordinari sarà agganciato alla riforma degli ammortizzatori sociali”. Lo ha detto Andrea Orlando, ministro del Lavoro e delle politiche sociali, in […]