Pappagallo in fuga a San Tommaso: intervengono i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in via Di Meo, nel rione San Tommaso, per recuperare un pappagallo, volato via dall’abitazione del suo proprietario.

Il volatile, un bell’esemplare di Ara brasiliano, si era rifugiato su un albero.

Con l’ausilio dell’autoscala, i pompieri hanno recuperato l’animale, riconsegnandolo al proprietario.