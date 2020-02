Opere abusive a Montoro: tre denunciati

I Carabinieri della Stazione di Montoro Inferiore hanno denunciato tre persone ritenute responsabili della realizzazione di opere edilizie eseguite in assenza o difformità dei titoli autorizzativi.

All’esito delle verifiche è risultato che i tre, a diverso titolo ed in concorso fra loro, avevano realizzato a Montoro delle opere edilizie mutando la destinazione d’uso per la trasformazione in unità abitativa residenziale non autorizzata di un manufatto che, originariamente, serviva come garage.

Per i tre presunti responsabili è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Per le opere abusive il competente ufficio ha emesso l’ordinanza di demolizione.