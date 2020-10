Operazione antimafia: 48 indagati in tutta Italia, qualcuno pure ad Avellino

Il Tribunale di Bari, su richiesta della Procura Distrettuale, ha emesso misure cautelari nei confronti di 48 soggetti.

L’operazione antimafia è stata condotta dai Carabinieri del Ros e del comando per la tutela agroalimentare, col supporto in fase esecutiva dei comandi provinciali.

I 48 sono indagati a vario titolo per associazione di stampo mafioso, riciclaggio, estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza, sequestro di persona a scopo di estorsione, detenzione illegale di armi/esplosivi, truffe per il conseguimento di erogazioni pubbliche, anche con riferimento a quelle Ue, e altri reati tutti aggravati ex art. 416 bis.1 c.p, per aver agevolato le attività di un’organizzazione mafiosa.

Pure la provincia di Avellino è stata coinvolta nell’operazione, così come Bari, Brescia, Brindisi, Chieti, Foggia, Forlì Cesena, Imperia, Lecce, Napoli, Rimini, Salerno e Teramo.