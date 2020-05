Nascondeva droga in auto: fermato e denunciato 40enne irpino

A Montemiletto, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno proceduto al controllo di un’autovettura con alla guida un uomo di Grottaminarda.

All’esito dell’immediata perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri hanno rinvenuto, occultati all’interno del bagagliaio dell’auto, circa sette grammi di marijuana, due di eroina ed una dose di cocaina.

Per il 40enne è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuto responsabile di Detenzione illecita di stupefacenti.

Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro.

