Muore a 37 anni per un intervento di liposuzione: il papà giocò nell’Avellino

È morta in un poliambulatorio privato di Monopoli, Alessia Ferrante, influencer biscegliese di 37 anni.

Avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento di liposuzione alle cosce, ma subito dopo la sommistrazione dell’anestetizzante è stata colpita da un violento arresto cardiaco.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione praticati dal personale del 118.

La Procura di Bari ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo.

Alessia, oltre ad essere conosciuta dal pubblico per la sua professione di modella, era la figlia di Lorenzo Ferrante, ex calciatore dell’Avellino dal 1979 al 1981, nei primi due anni di Serie A del club irpino. Totalizzò 31 presenze in biancoverde.