Monteforte Irpino: in fiamme esercizio commerciale

Paura a Monteforte Irpino, per un incendio che ha interessato un esercizio commerciale del posto, in via Nazionale in località Alvanella.

Intorno alle ore 22 di ieri, i Vigili del Fuoco di Avellino si sono recati sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura.

Ignote le cause dell’incendio. Fortunatamente, considerata l’ora tarda, non si segnalano persone ferite. Solo un grosso spavento per i residenti della zona.