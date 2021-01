Maltempo e tubazioni idriche rotte: pompieri salvano tecnici dell’Enel ed evitano disastri a Melito

Ancora forti piogge in tutta l’Irpinia.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Montefredane, in località Torre, per soccorrere i tecnici dell’Enel che, mentre stavano lavorando con un carro ponte per mettere in sicurezza una linea di alta tensione, sono rimasti bloccati a causa del maltempo.

L’intervento della squadra di pompieri, anche con l’ausilio dell’autogrù, ha permesso il recupero del veicolo rimettendolo in carreggiata.

Intorno alle ore 4 di stanotte, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta a Melito Irpino in via Fiorentino, per la rottura di una tubazione idrica da 500 mm.

La grossa quantità di acqua fuoriuscita ha provocato il crollo di un muro perimetrale lungo circa 40 metri lineari.