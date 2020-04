Macchina agricola in vendita, è una truffa online: denunciato pregiudicato

I Carabinieri della Stazione di Nusco hanno denunciato un 50enne della provincia di Reggio Calabria, ritenuto responsabile del reato di truffa.

A cadere nella sua trappola, un imprenditore del posto che, dovendo acquistare un trattore, è stato attratto da un’offerta conveniente pubblicata su un noto sito di annunci on-line.

Ignaro del raggiro ha pagato 3.500 euro mediante bonifico bancario.

Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore ha omesso la consegna della macchina agricola rendendosi irreperibile.

Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare il presunto responsabile (già gravato da precedenti di polizia, principalmente per tale tipologia di reato) per il quale è scattato il deferimento in stato di libertà.