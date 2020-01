Lotta alla droga, arrestato un altro spacciatore in Irpinia

I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno tratto in arresto un 40enne del posto, in esecuzione di provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Avellino per il reato di Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Successivamente alle formalità di rito espletate in Caserma, l’arrestato è stato tradotto alla sua abitazione e sottoposto ai domiciliari.