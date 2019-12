Lavoro in nero e violazioni ambientali: denunciati due imprenditori irpini

Un lavoratore privo di regolare assunzione, omissioni in materia di sicurezza sul lavoro e violazioni ambientali: questo è lo scenario emerso da alcuni controlli eseguiti ad officine e autocarrozzerie di lavoro di Monteforte Irpino, effettuati dai Carabinieri della locale Stazione unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli e Avellino.

All’esito delle verifiche, due imprenditori sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Avellino: il primo, titolare di un’autocarrozzeria risultata sprovvista dell’autorizzazione per l’emissione in atmosfera dei fumi; il secondo in qualità di titolare di un’officina meccanica, perché impiegava un lavoratore in nero e violava varie norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per quest’ultimo, oltre alla maxisanzione per lavoro irregolare, è scattato il provvedimento di sospensione dell’attività.