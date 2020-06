Un 80enne di Monteforte Irpino è ricoverato al Moscati, in prognosi riservata, per le ferite riportate in un incidente avvenuto in tarda mattinata.

Verso le 13, in via Molinelle, l’anziano, urtato accidentalmente da un’autovettura in manovra di retromarcia, è caduto rovinosamente a terra.



Allertati dall’automobilista, sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano e i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo in ospedale.