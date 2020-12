Inventano incidente stradale per fregare l’assicurazione: denunciate due giovani

I carabinieri della stazione di Quindici hanno denunciato due ragazze del Vallo di Lauro ritenute responsabili di simulazione di reato e falsità in atti.

Le donne avevano rilasciato false dichiarazioni in merito a un sinistro stradale con investimento, asseritamente avvenuto a Moschiano, inducendo in errore anche il personale medico che aveva redatto il referto medico per le ferite riportate conseguentemente a quell’incidente.

I Carabinieri, data la poca chiarezza della dinamica denunciata, hanno svolto accertamenti, appurando che l’incidente stradale era stato inscenato dalle due giovani, verosimilmente al fine di ottenere una consistente somma di denaro a titolo di risarcimento dalla società assicurativa.