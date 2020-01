Incidente sull’Ofantina: paura per un 30enne

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, intorno alle 7.30 di questa mattina, è intervenuta sulla SS 7 Bis (Ofantina), nel territorio del comune di Conza Della Campania, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura.

Il mezzo dopo aver sbandato, per cause da accertare, è terminato fuori strada. Alla guida, un 30enne che, fortunatamente, non ha subito grosse conseguenze.

L’uomo ha subito lievi traumi ed è stato visitato sul posto dagli operatori del 118 arrivati sul luogo del sinistro. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.