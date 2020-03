Incidente sulla Salerno-Avellino: cinque auto coinvolte, traffico rallentato

Un incidente stradale ha coinvolto cinque autovetture in un tamponamento a catena sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, in direzione Avellino.

Il sinistro è avvenuto questa mattina, intorno alle 9, nei pressi dell’uscita di Fisciano, provocando un brusco rallentamento del traffico nel tratto che collega Baronissi a Fisciano.

Sul posto si sono portati i sanitari del 118, per fortuna quasi tutti gli occupanti dei mezzi non hanno riportato grosse ferite, a parte uno, ricoverato all ospedale di Mercato San Severino: non versa in gravi condizioni.

Sulle cause e le responsabilità dell’incidente sta indagando la Polizia Stradale.