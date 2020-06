Incidente sul lavoro sulla Napoli-Canosa: operaio ricoverato in ospedale

Incidente sul lavoro per un operaio 31enne, originario di Lagonegro.

Al km 38.200 dell’Autostrada Napoli – Canosa, nel tratto del Comune di Monteforte Irpino, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in supporto alla Polizia Stradale e alla ASL di Avellino, per l’effettuazione dei rilievi sul posto del luogo dell’incidente. Il ferito è stato trasportato dagli operatori del 118 in ospedale per le cure del caso. Fondamentale l’ausilio offerto dalla autoscala dei pompieri, alle operazioni di repertamento.