Incidente stradale ad Avellino: auto si ribalta in pieno centro

Incidente stradale in via Volpe ad Avellino. All’incrocio con via Bellabona, un’auto ha perso il controllo e si è ribaltata.

Il sinistro è avvenuto in serata, ancora ignote le cause, al vaglio della Polizia Municipale.

Sul posto è giunta una squadra di Vigili del Fuoco, che ha messo in sicurezza la vettura. Per fortuna non ci sono state grosse conseguenze per gli occupanti.

Vista l’ora, il traffico ha subito dei rallentamenti. Durante le operazioni dei Vigili del Fuoco circolazione interrotta nel tratto che collega via Volpe a via Carducci.