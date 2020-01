Incidente stradale a Cervinara: ragazza in ospedale

Grave incidente stradale, nella notte, a Cervinara. Intorno alle 2.30, in via Roma, due autovetture di grossa cilindrata, una Mercedes Classe A e un’Audi, si sono scontrate.

Nell’impatto è rimasta ferita una ragazza, soccorsa dai sanitari del 118 e ricoverata in ospedale per le ferite riportate. Non è in pericolo di vita.

Indagini in corso per risalire all’effettiva dinamica del sinistro.