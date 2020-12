Incendio in via Soldi, ad Avellino: è il secondo in meno di due mesi

I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in centro città, ad Avellino, per spegnere un incendio in via Serafino Soldi.

Erano circa le 22.30: le fiamme hanno interessato un cumulo di rifiuti di un condominio del posto.

Il tempestivo intervento di una squadra dal Comando di via Zigarelli, ha permesso di spegnere le fiamme e di evitare guai maggiori.

E’ la seconda volta in poco meno di due mesi che la zona viene interessata da un incendio: era già accaduto lo scorso 27 ottobre. Pure allora, per fortuna, non c’erano state grosse conseguenze o danni a persone e cose.