Incendio in una villetta a Monteforte: Vigili del Fuoco in azione

Incendio in una villetta di Monteforte Irpino.

Nel primo pomeriggio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti per domare le fiamme che si sono sprigionate in una villetta residenziale di via Nazionale.

Il pronto intervento di due squadre ha permesso di spegnere l’incendio localizzato in un locale a piano terra e di evitare che le stesse si propagassero ad altri ambienti.



Nel momento in cui si è verificato l’accaduto il proprietario era assente, quindi non si sono registrate persone coinvolte.