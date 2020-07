Incendio in una conceria: Vigili del Fuoco in azione a Solofra

Incendio in una conceria a Solofra.

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 9.30 sono intervenuti in via Celentane, per un incendio che si è sviluppato in una conceria del posto.

La sala operativa del Comando di via Zigarelli, ricevuta la richiesta di soccorso ha inviato sul posto una squadra supportata da un’autobotte e l’autoscala.

Le fiamme hanno interessato un locale al quarto piano dello stabile e sono state spente, evitando che si propagassero ad altri ambienti.

Fortunatamente non si sono registrate persone ferite.