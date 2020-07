Incendio in un fondo a Prata Principato Ultra: in fiamme mobili e materiale di risulta

Grave incendio a Prata Principato Ultra.

Questa mattina, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel territorio del comune irpino, in via Quella Banda, per un incendio che ha interessato materiale di risulta, scarti di potatura, e mobilio, depositati in un fondo del posto.

Sono servite due squadre di pompieri e diverse ore di lavoro per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.