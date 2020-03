In fuga su uno scooter rubato: nei guai due minorenni rumeni

I Carabinieri della stazione di Montoro Superiore, in seguito a una segnalazione da parte di un cittadino, ha intercettato uno scooter con a bordo due ragazzi, che si aggiravano per il comune irpino con fare sospetto.

Il conducente non si è fermato all’alt dei militari, accelerando nel tentativo di guadagnare la fuga. Dopo pochi metri i due hanno abbandonato il mezzo e sono scappati a piedi in direzioni opposte.

Uno di loro è stato prontamente bloccato dai Carabinieri, l’altro è riuscito a far perdere le tracce, ma è stato comunque identificato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Si tratta di due minorenni, entrambi di origini romene e residenti nel montorese, per i quali è scattata la denuncia in stato di libertà, in quanto ritenuti responsabili di “Resistenza a pubblico ufficiale” ed anche di “Ricettazione”, in considerazione che lo scooter da loro utilizzato è risultato oggetto di furto perpetrato la scorsa settimana a Salerno.