In auto, di notte, con attrezzi da scasso: nei guai 30enne

La pattuglia della Stazione di Nusco ha fermato un veicolo, guidato da un 30enne di Foggia, evidentemente nervoso per l’accertamento dei Carabinieri che, all’esito della perquisizione, hanno ritrovato attrezzi da scasso all’interno dell’abitacolo.

Per l’uomo, già gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, oltre alla proposta dell’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.

